ما سبب ابتعاد راموس عن الاندية العربية؟

وينتهي تعاقد راموس، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، سعيد بأداء راموس، ويرغب في الإبقاء عليه.



وأوضحت أن باريس يعطي الأولوية حاليًا لتحقيق لقب الدوري الفرنسي، ومن ثم مناقشة ملف عقود اللاعبين.

واقترب راموس من فرض ذاته على قائمة باريس في الموسم الجديد، بفضل أدائه هذا الموسم، ومشاركته في 38 مباراة بمختلف المسابقات، لكنه يعلم أن عقده الجديد لن يكون مساويا لعقده الحالي، في ظل حاجة النادي لتخفيض فاتورة الرواتب.

وأضافت الصحيفة: "نظرًا لأن اللاعب يرغب في البقاء ضمن صفوف أندية النخبة، لن يعترض على ذلك".

وختمت: "رغم تلقي راموس عروضًا عربية بمقابل أكبر بكثير من باريس، إلا أنه يتمسك بالبقاء في حديقة الأمراء، على أمل تحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع الصفقات الكبرى المتوقع عقدها".

