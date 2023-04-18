انت الان تتابع خبر الدعم السريع بالسودان يوضح موقفه من الهدنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عزت، إن "قوات الدعم تقوم بحماية 27 ضابطا وجنديا مصرياً، مشيرا إلى أنه جار البحث عن صيغة لتسليم الجنود المصريين للقاهرة".

واضاف: "نقاتل من أجل تحقيق طموحات الشعب السوداني".

وتابع: "هناك مركزين للقرار داخل قيادة الجيش، وهو ما اعتبرته يهدد الالتزام بالهدنة التي أعلنها الطرفان لمدة 24 ساعة".



وأشار الى، أن "التضارب في تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والصفحة الرسمية للقوات المسلحة بشأن الهدنة يظهر وجود مركزين للقرار داخل قيادة الجيش".

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، من داخل مقر القيادة العامة في الخرطوم، أن "مجلس السيادة أبلغ موافقته للأمم المتحدة بالهدنة شرط ضمان ضبط قوات الدعم السريع، ومن المفترض أن تبدأ السادسة مساء ولمدة 24 ساعة".

وتابع :"سنلتزم بالهدنة وسنراقب مدى التزام الدعم السريع بها".

وعبر الكباشي عن "أسف مجلس السيادة من التصعيد الحاصل وفشل التهدئة في البلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كانت مضطرة لدخول المعركة".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق، أنه اتصل بثائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، ودعاهما إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، محملاً الجانبين مسؤولية حماية المدنيين.

يذكر أن تلك الاشتباكات الدامية كانت انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه. لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

