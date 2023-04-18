«لا نقبل أي وساطة تعرقل التصدى للمتمردين» .. الجيش السوداني : قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة الإنسانية، وبدأوا في مهاجمة مقرات الجيش السوداني.

كما قال في مقابلة مع "العربية" من داخل مقر القيادة العامة في الخرطوم، أن مجلس السيادة وافق على هدنة مقترحة من الأمم المتحدة شرط ضمان ضبط قوات الدعم السريع، ومن المفترض أن تبدأ السادسة مساء ولمدة 24 ساعة.

وتابع "سنلتزم بالهدنة وسنراقب مدى التزام الدعم السريع بها".

وعبر الكباشي عن أسف مجلس السيادة من التصعيد الحاصل وفشل التهدئة في البلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كانت مضطرة لدخول المعركة.

كما أردف قائلاً "لا نقبل أي وساطة تعرقل التصدى للمتمردين".