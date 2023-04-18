شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يشيد بموقف مصر من الأزمة السودانية.. ويدعو كل الأطراف للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بموقف مصر من الأزمة القائمة في السودان وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الحزب أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق لتجاوز الأزمة الراهنة في دولة السودان الشقيق، لاسيما التأكيد على أهمية جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للدولة.

وتابع: ما كشفه الرئيس بشأن وجود القوات المسلحة المصرية في السودان لغرض التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب الآخر، إنما يؤكد حياد مصر، وحرصها على عدم التدخل في شئون الدول.

وأوضح الحزب إعلان الرئيس استعداد مصر للوساطة في تجاوز الأزمة دعوة جادة هدفها الحرص على استقرار السودان ووحدة أبناء شعبه.

وأعلن حماة الوطن، تأييده دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء والاحتكام للمفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للوطن.