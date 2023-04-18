شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة يتناول جريمة التوسط للتحريض على الهجرة غير الشرعية.. اعرف العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضية "الهجرة غير الشرعية" وخطورتها، واحدة من أهم القضايا التى تم تسليط الضوء عليها فى مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة، الذى يعرض فى دراما رمضان 2023.

وكشفت الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة، الكثير من الأحداث، بعدما ذهب منصور شقيق شلباية إلى سليمان الذي كان يريد السفر بعد تواصل المافيا معه وهددوه بأنه إذا لم يحضر شباب للسفر لإيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية سيقتلونه، وأقنعه بأن يترك أبوه وأمه ويسافر، وعندما طلب منه سليمان أن ينتظر بعض الوقت حتي ينطق بالحكم في قضية أخته سلمي رفض منصور وقال له أن سفرك سيساند أبوك وأمك، واقتنع بالفعل وذهب بمكان التجمع في آخر لحظة.

ويأتي قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في عدة حالات من بينها إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا، إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

كما يؤكد التشريع، في نص المادة 6، على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية.. لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.