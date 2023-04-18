انت الان تتابع خبر هدنة في السودان والجيش يعلق: لا علم لنا بذلك.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينما قال الجيش السوداني في بيان: "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة لمدة 24 ساعة".

وأضاف أن "إعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات".



فيما أشار حميدتي إلى أن القوات المسلحة السودانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وقصفت مناطق مكتظة بالسكان من الجو، وعرضت أرواح المدنيين للخطر. وقال في سلسلة تغريدات "ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول سبل معالجة هذه الانتهاكات".

في وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في السودان.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فجر الثلاثاء، عقب اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما بلينكن مع قائد الجيش البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي.

كما أوضح البيان أن بلينكن شدد في الاتصالين على "الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولمّ شمل الأسر السودانية، والتأكد من سلامة المجتمع الدولي في الخرطوم".

بينما أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين، جراء القتال المستمر والعشوائي"، وفق البيان. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على "مسؤولية الجنرالين (البرهان وحميدتي)، في ضمان سلامة المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

من جانبه، أكد حميدتي في تدوينة نُشرت على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الثلاثاء، إجراءه محادثة هاتفية مع بلينكن، ناقشا فيها قضايا السودان الملحة.

كما قال قائد قوات الدعم السريع في التدوينة: "أكدت من جديد التزامنا الراسخ بحماية المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتنا، ما يعكس احترامنا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة".

أردف قائلاً: "ندرك التحديات الماثلة أمامنا، ونقف بحزم ضد التطرف الذي يقوض تقدمنا نحو مجتمع عادل وديمقراطي، ورغم المشاركة المترددة في هذه الحرب، فمن الضروري حماية شعبنا والدفاع عن قيمنا".

أشار إلى أنه "سيجري مع وزير الخارجية الأمريكي مكالمة أخرى لمواصلة الحوار". ولم يصدر من قائد الجيش السوداني البرهان أي تعليق فوري على المكالمة الهاتفية مع بلينكن.

