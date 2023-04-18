« تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية للمتمردين في السودان» .. الدعم السريع يحشد قوة كبيرة في مروى

الشارقة - اميمة ياسر - قالت القوات المسلحة السودانية، إن العدو ينتظر هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات إقليمية.

وتابعت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك، "نستغرب حديث العدو عن هدنة في ظل معلوماتنا المؤكدة لحشده قوة كبيرة في مروي، بغرض تأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات إقليمية، واستنفاره لقواته للحضور إلى الخرطوم من نيالا والفاشر والجنينة والطينة، المرء لا يلدغ مرتين".

لا علم لنا بأي تنسيق حول هدنة

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أعلنت أنّه لا يوجد لديها أي علم حول تنسيق مع المجتمع الدولي بشكل وجود هدنة.

وكتبت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة ٢٤ ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات".

وتابعت عبر صفحتها "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".