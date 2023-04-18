خارجية السودان تحمل قوات الدعم مسؤولية القتال بالمناطق السكنية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات الإقليمية الأخرى، بإدانة تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية، فيما تستمر الاشتباكات في السودان لليوم الرابع على التوالي.

اقرأ أيضًا.. الجيش السوداني يسيطر على مقرات الدعم السريع| فيديو

وناشدت الوزارة في بيانها، الأمم المتحدة لإدانة قوات الدعم السريع، لانتشارها واستمرارها في القتال في المدن والمناطق السكنية، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

كما أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الرسمية الشرعية المسؤولة عن استقرار واستتباب السلم والأمن في البلاد، مبينة أنها تمثل صمام الأمان للاستقرار في الإقليم.

في المقابل، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخارجية السودانية، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع بيانات الخارجية السودانية.

تأتي هذه التصريحات، فيما تستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم الحديث عن هدنة لمدة 24 ساعة، لم يلتزم بها أي من الطرفين.

في حين ارتفع عدد القتلى إلى

نحو 180، وسجلت إصابة 1800 جريح كحصيلة أولية.

بينما استمر الفريقان العسكريان المتحاربان في تقاذف المسؤوليات والانتصارات أيضا.

يذكر أن تلك الاشتباكات الدامية كانت انطلقت يوم السبت الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: