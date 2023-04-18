15 مليون فرنسي تابعوا خطاب ماكرون الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - تابع نحو 15.1 مليون مواطن فرنسي خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون المتلفز أمس الاثنين، بعد إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد رسميا، وبالتزامن مع الخطاب نظم السكان في مختلف مدن فرنسا احتجاجات حاشدة معربين عن عدم رضاهم عن القانون المثير للجدل.

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وأوضحت هيئة قياس نسب المشاهدة على القنوات الفرنسية “ميديا ميتري”، اليوم الثلاثاء، أن نسبة مشاهدة خطاب ماكرون بلغت 69.5%، وهي نسبة قريبة لما تم تسجيله خلال خطابه في يونيو الماضي (15.5 مليون مشاهد على جميع القنوات) عندما تحدث بعد خسارته الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وأشارت الهيئة إلى أنه مؤخرا، شاهد 11.5 مليون مواطن فرنسي لقاء ماكرون التليفزيوني في 22 مارس الماضي والذي جاء في خضم المعركة بين الحكومة والاتحاد النقابي بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت برلماني عبر المادة 49،3 من الدستور.

وبالتزامن مع كلمة ماكرون، نظم مواطنون من مختلف المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة وقاموا بضرب الملاعق في الأواني، معربين عن عدم رضاهم عن قانون

التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

واجتمع العديد من الفرنسيين أمام مبنى البلدية في العاصمة باريس، وقاموا بقرع الملاعق بالأواني، في إشارة عن احتجاجهم على خطاب ماكرون، والذي عرض خلاله رؤيته لما تبقى من ولايته الرئاسية بعد إقرار القانون في محاولة منه طي صفحة أزمة قانون التقاعد، حيث أوضح أنه سيمضي قدما في ثلاثة مسارات أو مشاريع سيتم تنفيذها في الأشهر المقبلة تتعلق بالتوظيف والعمل، والنظام الجمهوري، والتقدم وإصلاح التعليم.

كما نظمت تظاهرات أخرى بـ”قرع الأواني” في العديد من المدن الفرنسية مثل ليون (جنوب شرق فرنسا) وليل (شمال البلاد) ونانت ورين (غرب فرنسا).

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