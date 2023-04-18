الخرطوم تعاني من المعارك العنيفة.. وتحذير من انهيار النظام الصحي

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، من أن النظام الصحي في السودان معرض لخطر الانهيار إثر صعوبة تقديم الخدمات الإنسانية في الخرطوم وما حولها بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان فريد أيور للصحفيين: "الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني "فسوف ينهار تقريبا".

وفي السياق، تضاربت الأنباء بشأن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التنسيق حول هدنة

الـ24 ساعة، وهو ما أعلنه قبل ساعات، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها (قوات الدعم السريع) خلال ساعات".

وأضافت القيادة العامة للجيش السوداني في تصريحات: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".

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