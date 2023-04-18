السودان.. قوات الدعم السريع توافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الموافقة على الهدنة المقترحة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوقف إطلاق النار لمدة أربعة وعشرين ساعة.

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وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، "بناءً على الاتصال المباشر مع السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها الى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنه لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة اربعة وعشرون ساعة".

وأضافت "نؤكد التزام قواتنا بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارًا من فجر أمس، ونشير إلى عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة فيما لا تزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان في تجاوز سافر لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، وننتظر ردًا من السيد أنتوني بلينكن لحسم خروقات الطرف الآخر".

بلينكن يحمل البرهان وحميدتي مسؤولية سلامة المدنيين

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قادة الفريقين المتحاربين في السودان إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، مشددًا على مسئولية القائدين بضمان حماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنظمات الدولية، ويأتي ذلك خلال اليوم الرابع من العنف والاشتباكات التي تشهدها البلاد.

وأكد بلينكن خلال محادثات أجراها مع كل من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ضرورة وقف إطلاق النار، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة،

فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء.

كما أشار إلى أنه تواصل مع نظرائه في الإمارات والسعودية وبريطانيا بشأن الوضع في السودان.

وقال باتيل إن بلينكن الموجود في اليابان لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع أجرى محادثتين منفصلتين مع الجنرالين أعرب فيهما عن "قلقه البالغ حيال مقتل وجرح العديد من المدنيين جراء القتال المستمر والعشوائي.. وشدد على مسئولية الطرفين في ضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

كذلك حث الجانبين على ضرورة وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه "يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال ولمّ شمل العائلات السودانية والسماح للمجتمع الدولي في الخرطوم بالتأكد من أن وجوده آمن".

إلى ذلك، كشف بلينكن أن قافلة دبلوماسية أمريكية تعرضت لإطلاق نار أمس.

لكنه أوضح أن جميع أفراد بخير، ولم يصب أحد بأذى، مضيفًا أن التقارير الأولية تشير إلى تورط عناصر الدعم السريع، ومنددا بتلك التصرفات "الطائشة وغير المسئولة".

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