انت الان تتابع خبر صلاح الدين .. أزمة بنزين خانقة تضرب المناطق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ازمة وقود خانقة يشهدها قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين بعد ان أغلقت المحطات الحكومية والأهلية أبوابها أمام اصحاب المركبات بسبب الاعتماد على البطاقة الوقودية حتى اصبح سعر اللتر الواحد ألف دينار .

اصحاب المركبات ناشدوا الجهات المعنية زيادة الحصة المقررة لهم من الوقود كونها لا تكفي لتغطية حاجتهم.

معاناةٌ مستمرةٌ يعيشها اهالي الدوز بالتزود بالوقود من السوق السوداء بدلاً عن المحطات، مطالبين بايجاد الحلول لمعالجة الأزمة.

