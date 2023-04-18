قرقاش عن أزمة السودان: لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب المعاناة

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات أنه لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حل سياسي، يجنب السودان المعاناة ويعيده لطريق الانتقال السلمي، مشددا على وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار.



وكتب وزير الخارجية على حسابه في "تويتر": "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري".

وأكد قرقاش، أن "هذا يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وانخراطا إيجابيا في محادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلا ومحوريًا لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".