شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مندوب مصر بالجامعة العربية يؤكد تكثيف الاتصالات لحين تهدئة الأوضاع بالسودان وحل الأزمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الوزير المفوض عبيده الدندراوي نائب مندوب مصر بالجامعة العربية، أن مصر ستظل تتابع بشكل مستمر وعن قرب تطورات الأزمة الراهنة في السودان، وتكثيف الاتصالات الثنائية والإقليمية اللازمة لحين تهدئة الأوضاع في السودان وحل الأزمة، مرحبا بجهود جامعة الدول العربية في بذل كافة المساعي اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.



وأشار مندوب مصر لدى الجامعة العربية خلال الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إلى أن مصر تأسف لوقوع قتلى ومصابين جميعهم من أبناء الشعب السوداني الشقيق، وذلك نتيجة تطورات الأوضاع في السودان.

وأشار إلى أن مصر تطالب الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن الجالية المصرية بالسودان، مشددا على أن مصر ستظل داعمة لأمن السودان واستقراره، وعلينا العمل سويا لتهدئة الأوضاع.

وكانت قد انطلقت ظهر اليوم أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع فى السودان، والذي جاء بناء على طلب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لمناقشة التطورات الأوضاع في السودان.