الاتحاد الأوروبي عن السودان: نعمل على إقناع طرفي الأزمة بوقف إطلاق النار

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على إقناع طرفي الأزمة في السودان بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية وتشجيع الحوار، وفقًا لوسائل إعلامية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.