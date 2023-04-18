انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ4 تجار مخدرات في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية، وبعد العملية الأولى التي نفذت في محافظة البصرة والتي أسفرت عن إلقاء القبض 3 تاجر للمخدرات في محافظة البصرة وبحوزتهم 25 كيلو من المواد المخدرة".

وأضافت ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية نوعية ثانية تمكنت من القبض على تاجر مخدرات بحوزته (2) كيلو غرام من المواد المخدرة في محافظة ميسان ". وأشارت الى ان "هذه العملية جاءت بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت خلاله قوة من المديرية في مكافحة مخدرات ميسان من القاء القبض على هذا التاجر بالجرم المشهود، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

وتعهدت الوكالة، بحسب البيان، بـ"مزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".