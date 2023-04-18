انت الان تتابع خبر جمس ويب يلتقط صورة مذهلة لانفجار مجرتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر موقع التلسكوب التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) الصورة، ويبدو فيها وهجا باللون الأحمر بإضاءة تعادل أكثر من تريليون شمس.

والانفجار يأتي ضمن اندماج مجرتين يعرف باسم "أرب 220"، علما أن المجرتين بدأتا الاصطدام منذ حوالي 700 مليون سنة، وفق تقديرات العلماء.



كما تكشف صورة التلسكوب جيمس ويب الجديدة أيضا عن "ذيول"، أو مادة تتدفق بعيدا عن المجرتين باللون الأزرق.

وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية تيارات وخيوط برتقالية مائلة إلى الحمرة، من المواد العضوية الناجمة عن اندماج المجرتين.