انت الان تتابع خبر مجدداً.. أسعار المعدن الأصفر ترتفع مع تراجع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه في مايو.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.



تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 0457 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.

ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولار.

