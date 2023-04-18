انت الان تتابع خبر قوة أمنية خاصة تضبط 4 محلات "روليت" مخفية في بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قوة خاصة تابعة لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اقتحمت رويلاتات مخفية في بغداد".

وأضاف، أن "هذه القوة تمكنت من ضبط أربع محلات الروليت والخمور في مناطق مختلفة من العاصمة، واعتقال من فيها".



وأشار البيان الى، ان "هذه القوة أشرف عليها وزير الداخلية، شخصياً".