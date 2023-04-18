شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان للتباحث حول مستجدات الأزمة في السودان.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وقد أكد الوزير شكري خلال الاتصال على أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدي لوقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت، السبت، بيانا تنبيهيا توجهت فيه إلى المواطنين السعوديين المتواجدين في السودان.

وفي بيانها، قالت الخارجية السعودية: "نظرا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة".