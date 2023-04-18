التفاصيل الكاملة عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالسودان

شهدت السودان، يوم السبت الموافق 15 إبريل 2023، انفجارات وانتشار واسع للقوات العسكرية، في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب خلافات نشبت بين قوات التدخل السريع والجيش السوادني

ونمنشر في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فرق القوة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من حيث المقارنة العسكرية وفقا لآخر الإحداثيات التي صدرت من منظمة «جلوبل فاير باور» التي صدرت سنة 2023 والمتخصصة في الشؤون العسكرية.

الجيش السوداني



ميزانية الجيش السوداني تبلغ نحو 287 مليون دولار أمريكي.

القوة العسكرية للجيش السوداني



تقدر القوات العسكرية نحو 100 ألف جندي مقاتل في الخدمة وتقدر قوات الاحتياط نحو 50 ألف جندي مع وجود 55 ألف قوات شبة عسكرية

قوات الجيش من الدبابات والمدرعات للجيش السوداني



يمتلك الجيش السوداني من قوة المركبات الحربية نحو.

170 دبابة قتالية

7000 مركبة مدرعة مجهزة قتاليا

الجيش السوداني

ومن حيث قوة المدفعية للجيش السوداني



يمتلك الجيش السوداني من القوة المدفعية نحو 289 مدفع مقطور و20 مدفع ذاتي الحركة و40 راجمة صواريخ.

القوة الجوية للجيش السوداني



يمتلك الجيش السوداني من القطع الحربية الجوية نحو 191 طائرة حربية

46 طائرات مقاتلة حربية

81 طائرة هجومية

23 طائرات نقل عسكري

الجوية السودانية



اما بالنسبة للقوات البحرية للجيش السوداني



يمتلك الجيش السوداني من القوات البحرية أسطول بحري مكون من 18 قطعة بحرية

البحرية السودانية

قوات الدعم السريع



تأسست قوات الدعم السريع عام 2013 علي يد حميدي وتبلغ عدد قوات الدعم السريع نحو 100 ألف مقاتل ولهم عدد من القواعد الخاصة بهم وينتشرون في انحاء البلاد ويمتلكون عدد من المناطق والمراكذ في العاصمة السودانية «الخرطوم» وتنتشر قوات الدعم السريع علي الحدود مع دولة ليبيا ودولة إرتيريا.

وتعتمد قوات الدعم السريع علي العربيات ذاتية الدفع الرباعي ال 4*4 سريعة الحركة لتنقلها السريع داخل البلاد وتكون هذه العربيات مجهزة ومصفحة عسكريًا وتمتلك قوات الدعم السريع حوال 10 الف عربة