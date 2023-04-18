شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ال‏تفاصيل الكاملة بشأن تدخل مصر للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ‏تدخلت مصر لإنهاء الأزمة الاهلية القائمة في السودان وطالب الرئيس السيسي القيادات السودانية بالهدوء والحوار ليتمكنوا من تفادي الخسائر التي ستنجم عن هذه الأزمة والتي ستسبب ضرر جسيم لدولة السودان الشقيق واهله الغالي.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفًا "إننا نكثف اتصالاتنا مع أشقائنا بالسودان وصولًا إلى وقف إطلاق النار".



وتابع الرئيس السيسى: "نعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى حل حيال هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن حقنًا للدماء، والاتصالات لا تنتهي مع الأطراف السودانية لحقن الدماء في السودان واستعادة الاستقرار"

و أردف السيسى: "نأمل استعادة قواتنا من السودان في أسرع وقت" موضحًا، أن القوات المصرية الموجودة في السودان بهدف التدريبات فقط وليست لدعم طرف على حساب طرف.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القوات المصرية بالسودان موجودة من أجل التدريب خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى، أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، متابعًا، أن أزمة السودان ليست عابرة والتسوية ستنجح في هذه الحالة، مستطردًا: "نؤكد ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان".

وقال السيسي، إن السياسة المصرية تتسم بالتوازن، متابعا: "مستعدون للمساهمة فى استعادة استقرار السودان ومن المهم الجلوس على مائدة المفاوضات فى السودان ".

وجاء اثناء ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.