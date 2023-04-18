تعرف على القصة الكاملة للجهود الدولية لتهدئة الأوضاع في السودان

مع زيادة الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسعي الدول الدولية في تهدئة الأوضاع في السودان.

لذلك نرصد الجهود الدولية في تهدئة الأوضاع في السودان.



قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، يوم الاثنين، إن اندلاع القتال في السودان نكسة مدمرة لشعب السودان.

وقال غريفيث إنه حتى "قبل اندلاع أعمال العنف، كانت الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق".

وأضاف أن ثلث السكان في السودان، وهو 16 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدة إنسانية.

وأججت أعمال القتال بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة ثانية، مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في السودان.

واستطرد "أشعر بالقلق العميق من الوفيات والإصابات المتصاعدة، والتي ستزداد فقط مع القتال في المناطق الحضرية".

وأعرب عن قلقه حيال التقارير التي تتحدث عن تعرض المستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء للهجوم.

وأورد أن الاشتباكات تمنع الناس وخاصة في المدن من الوصول إلى الغذاء والمياه والتعليم والوقود وغيرها من الخدمات الهامة لعائلاتهم.

وتابع أن هذا القتال المتجدد يزيد من تفاقم ما كان بالفعل وضعًا هشًا، "مما يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركائنا الإنسانيين على إغلاق العديد من برامجنا".



وقف فوري لإطلاق النار في السودان



قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تأسف لتصاعد العنف في السودان، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار دون شروط.

وأكد كيربي أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بالقادة العسكريين في السودان.

وقتل نحو مئة مدني خلال المعارك المتواصلة، ولا سيما في الخرطوم، لليوم الثالث، بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).



كما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد اجتماع مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

وكان السفير الأميركي في السودان، جون غودفري، قال إن تصاعد التوترات داخل المكون العسكري في السودان إلى قتال مباشر "أمر في غاية الخطورة" ودعا كبار القادة إلى وقف القتال‭‭‬.‬‬

دعا وزير الخارجية البريطانى "جيمس كليفرلى" اليوم السبت، إلى وقف فورى لأعمال العنف فى السودان، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع شبه العسكرية فى الخرطوم.



وقال كليفرلى فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن "المملكة المتحدة تدعو القيادة السودانية لبذل قصارى جهدها من أجل كبح جماح قواتها ووقف التصعيد لمنع إراقة المزيد من الدماء.. إن العمل العسكرى لن يؤدى إلى حل لهذا الوضع".