شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي: قواتنا بالسودان في مهمة تدريب وليس لدعم أي طرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن القوات المصرية الموجودة في السودان بهدف إجراء تدريبات مشتركة، وليس لدعم طرف على حساب طرف.

وأضاف السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "ما يحدث في السودان هو شأن داخلي ومستعدون للوساطة".

وأكد الرئيس المصري أهمية "أن يجلس أطراف النزاع في السودان على طاولة المفاوضات".

وتابع: "نجري اتصالات مع أطراف النزاع في السودان لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات".

وحول القوات المصرية الموجودة بالسودان، قال السيسي: "نجري اتصالات للتأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية الموجودة في السودان".

وأشار إلى أن القوات المصرية تواجدت بهدف إجراء تدريبات مشتركة وليس لدعم طرف على حساب طرف.

ومنذ صباح السبت، يشهد السودان اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم، حيث تبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما.

وتوجت الاشتباكات شهورا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه قوات الدعم السريع، الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.