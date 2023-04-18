3 قادة يعتزمون التوجه إلى السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم رؤساء ثلاث دول في شرق أفريقيا التوجه إلى السودان كوسطاء، في محاولة لوقف القتال بين المعسكرين المتنافسين في الجيش. وقالت الحكومة الكينية «إن الرئيس ويليام روتو ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله سيصلون إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أقرب وقت ممكن». كانت الهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد» دعت إلى عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات منطقة شرق أفريقيا، وطالبت الهيئة بوقف فوري للقتال في السودان، ودعت كلا الطرفين إلى فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

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