شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي: مستعدون لتأمين الحوار بين السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال أمس استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البناء في السودان، وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي.

وقال في بيان صحفي «نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد» .

وأضاف «إن ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام».

وأكد الرئيس العراقي على حرص بلاده الشديد على «أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي ونبذ استخدام السلاح والقوة والعنف ما بين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز فرص الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل».