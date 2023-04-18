شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي: مستعدون لتأمين الحوار بين السودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في بيان صحفي «نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد» .
وأضاف «إن ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام».
وأكد الرئيس العراقي على حرص بلاده الشديد على «أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي ونبذ استخدام السلاح والقوة والعنف ما بين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز فرص الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل».
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