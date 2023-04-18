القطرية تعلق رحلاتها إلى الخرطوم

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وأضافت في بيانها «تم إبلاغ المسافرين بذلك، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة أي تطورات مستقبلية».
وكانت قطر أعربت عن قلقها البالغ من الاشتباكات العسكرية في السودان، ودعت إلى وقف القتال فورا واتباع الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
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