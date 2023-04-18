الدبابات توقف المساعدات وتقتل 3 إغاثيين

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وأصيب موظفان آخران بالبرنامج في اشتباكات بين الجيش السوداني والميليشيات، وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «إن طاقم العمل كان يقوم بتسليم إمدادات الإغاثة للناس في قرية كبكابية في شمال دارفور». ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة أفراد طاقم البرنامج الآخرين في السودان.
وأثارت الأحداث مخاوف على مستوى العالم من حرب أهلية محتملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 46 مليون نسمة، وأطلقت دعوات من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.
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