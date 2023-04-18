اخبار العالم

الدبابات توقف المساعدات وتقتل 3 إغاثيين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الدبابات توقف المساعدات وتقتل 3 إغاثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - توقفت المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية عن التدفق للسودان بسبب أصوات الدبابات والصواريخ والرصاص الذي يسيطر على الشوارع. وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، مقتل ثلاثة من أفراده في العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال «إنه أوقف مهمته الإغاثية بسبب القتال».

وأصيب موظفان آخران بالبرنامج في اشتباكات بين الجيش السوداني والميليشيات، وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «إن طاقم العمل كان يقوم بتسليم إمدادات الإغاثة للناس في قرية كبكابية في شمال دارفور». ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة أفراد طاقم البرنامج الآخرين في السودان.

وأثارت الأحداث مخاوف على مستوى العالم من حرب أهلية محتملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 46 مليون نسمة، وأطلقت دعوات من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.

كانت هذه تفاصيل خبر الدبابات توقف المساعدات وتقتل 3 إغاثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا