إنزال جوي للتحالف في مناطق المعارضة السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات التحالف الدولي 5 أشخاص في عملية إنزال جوي شاركت بها سبع طائرات مروحية في ريف حلب الشرقي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا ليل أمس.

وقال مصدر في لواء فصيل الشمال التابع للمعارضة السورية «إن قوات التحالف الدولي اعتقلت 5 أشخاص على الأقل في قرية السويدة قرب بلدة الغندورة في ريف جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي فجر أمس بعد عملية إنزال جوي شاركت فيها 7 مروحيات وتحمل عشرات الجنود واستمرت العملية لأكثر من ساعتين».

وأكد المصدر أن اشتباكا جرى بين عناصر من لواء الشمال والطائرات المغيرة باعتبار أن المنزل قريب من مقر لواء الشمال وتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من الطائرات المغيرة، وقتل عنصران من لواء صقور الشمال وأصيب 4 آخرون وتعرضت واحدة من المروحيات لعطل جراء إطلاق النار عليها».