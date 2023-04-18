الغنوشي يحرض على حرب أهلية في تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرض زعيم حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي على اندلاع حرب أهلية داخل تونس، بعد أن أطلق تصريحات جديدة أمس أثارت جدلا واسعا.

وقال الغنوشي إن إقصاء «الإسلام السياسي» أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد، وجدد إدانته للنظام المنتخب برئاسة قيس سعيد، والمؤسسات الدستورية.

وقال في اعتصام بمقر جبهة الخلاص الوطني، التجمع السياسي المعارض لسعيد، إن «تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية، هذا إجرام».

وتمثل حركة النهضة الواجهة الرئيسة لجماعة الإخوان والإسلام السياسي، الذي تأسس قبل نحو خمسين عاما في تونس، ودخل في نزاع مع نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، قبل أن يتسيد الحكم بعد ثورة 2011.

ويحقق القضاء في تونس مع كثير من السياسيين الموقوفين في السجون، منهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وقال الغنوشي «ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة، الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد».