شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة تدعم استقرار السودان..ومصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، دعمه لموقف مصر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأحداث في السودان حاليا، موضحا أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، كما تدعم مصر وصول السودان للأمن والاستقرار في أسرع وقت.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه يؤيد دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء والاحتكام للمفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وقال الجندى، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي استعادة استقرار السودان، كما أنها تدعو لعدم تصعيد الموقف وتؤيد الحلول التفاوضية، وأن يتم الجلوس علي مائدة المفاوضات كضرورة للوصول لحل للأزمة وعدم تصاعد الأحداث، مشددا علي ضرورة التحلي بالحكمة واللجوء للتفاوض كأحد أهم الأطروحات للمساعدة في عودة السودان لاستقرارها .

أضاف عضو مجلس الشيوخ أنه في الوقت الذي ندعم فيه القيادة السياسية في موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان لا يسعنا إلى أن ندعو الله أن يحفظ السودان البلد العربي الشقيق وأن يجمع شتاته ويوحد رايته لتنعم السودان بالأمن والرخاء والسلام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن مصر لا تتدخل أبدا في شئون الدول لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كافة المواقف، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى: "نسعى لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن في السودان وهذا الدور الذي نقوم به، متابعا: "الاتصالات مستمرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشجيعهم على إيقاف إطلاق النار".