الحرب الروسية الأوكرانية تُؤرق الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت "الولايات المتحدة الأمريكية" عن قلقها البالغ والشديد من استخدام "أوكرانيا" للأسلحة التي تُقدمها لضرب الأراضي الروسية، مُؤكدة أنها غير مُهتمة بالدخول مُباشرة في الأزمة، وتصعيدها إلى حرب عالمية ثالثة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية: "أعربنا عن قلقنا من أن المُعدات التي قدمناها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف داخل روسيا".

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وقال كول: "أوضح الرئيس جو بايدن أيضًا أنه بينما نفعل كُل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ليست مُهتمة بالانخراط بشكل مُباشر في الصراع وتحويله إلى حرب عالمية ثالثة".

وفي الوقت نفسه، وبحسب المتحدث باسم البنتاجون، فإن الرأي بأن الولايات المتحدة "تتراجع عن عدد كبير من القضايا بسبب الخوف من التصعيد هو رأي خاطئ".

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن لا تُشجّع كييف على توجيه ضربات خارج أوكرانيا ولا تُزودها بالأموال اللازمة

لمثل هذه الطلعات الجوية.

كما قال كيربي إن الجانب الأمريكي يعتقد أن المُفاوضات بشأن أوكرانيا ليست حتمية بعد، وسيستمر القتال لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

وأضاف: "لا أعتقد أن المُفاوضات باتت وشيكة، وأنكم على الأرجح ستشهدون استمرار القتال لبضعة أشهر أخرى، أعتقد أنكم ستشهدون على الأرجح قتالاً عنيفًا في الأشهر المُقبلة حيث يُقاتل الجانبان كما تعلمون من أجل ميزة ساحة المعركة".

وقدمت "الولايات المتحدة" على مدار العام دعمًا حاسمًا للشعب الأوكراني، وعملت بشكل وثيق مع "الحكومة الأوكرانية" لتوفير ما تحتاج إليه، وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، بأن العسكريين الأمريكيين لا يُشاركون في الأعمال العسكرية على الأراضي الأوكرانية.