اكتشاف مركز سري للشرطة الصينية في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "الولايات المتحدة" عن اكتشاف مركز سري لـ "الشرطة الصينية" في نيويورك "أكبر المُدن الأمريكية" يُصدر وثائق ويُتابع مُعارضين صينيين وقد تم اعتقال اثنين من مُوظفيه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صرح متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بأن المركز الصيني كان يقوم بإصدار وثائق صينية رسمية ويقدم الخدمات الحكومية المختلفة، ويُلاحق المُعارضين الصينيين في الولايات المتحدة.

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وأشار إلى أن الشخصين المُشتبه بهما كانا يعملان في الحي الصيني "تشاينا تاون" في جزيرة مانهاتن، نيابة عن الشرطة الصينية.

وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية، فإن المركز كان عاملاً مُنذ فبراير عام 2022، وأن موظفيه من سكان

نيويورك.

ودعا المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية الصينيين المُقيمين في نيويورك للاستغناء عن خدمات "مراكز الشرطة السرية"، والتوجه إلى الهيئات الأمنية الأمريكية في حال الضرورة دون أي تردد.

وأعلن المدعي العام في الدائرة الشرقية بمدينة نيويورك عن توجيه اتهام إلى 34 موظفًا في الشرطة الصينية بمُلاحقة المُعارضين الصينيين في الخارج، بما في ذلك على الأراضي الأمريكية.

بدورها، وجهت "وزارة العدل في أمريكا" اتهامات إلى 44 شخصًا، بينهم 40 موظفًا في الشرطة الصينية.