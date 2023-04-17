قوات الأمن التونسية تُداهم منزل راشد الغنوشي

ياسر رشاد - القاهرة - داهمت "القوات الأمنية التونسية" منزل رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" وقامت بتفتيشه كما قررت وقفه، حسبما أفاد مستشاره الخاص رياض الشعيبي وعدد من قيادات الحركة.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمُكافحة الإرهاب مساء اليوم الاثنين لأعوان وحدة مُكافحة الارهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.

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وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمُحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن

"إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" .

وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أنه بالتوازي مع ايقاف الغنوشي تم تفتيش منزله.

وفي وقت سباق، أعلن حراك 25 يوليو "حركة شباب تونس الوطني" حجب الثقة عن مؤسسة الحزب، سجيعة بن منصور بديدة، بعد توجيه مكتوب رسمي إلى رئاسة الحكومة واستكمال جميع الإجراءات القانونية لذلك.