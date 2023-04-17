بيان إسرائيلي عاجل بخصوص أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلقت جهود دولية مُوسعة لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة في "السودان" مُنذ اللحظات الأولى لاندلاعها، وفي هذا السياق، أصدرت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، بيانًا بخصوص الأحداث الأخيرة المُشتعلة في الخرطوم.

ووفقًا لما ذكرته قناة "آي24نيوز" العبرية، قالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها، اليوم الاثنين: "نُتابع بقلق الأحداث في السودان ونُطالب كل الأطراف بالامتناع عن الُعنف".

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وأضاف البيان: "ندعو للعودة إلى مسار المصالحة في البلاد من أجل إنهاء عملية الانتقال السلمي للسُلطة".

هذا وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، أن أكثر من 180 شخصًا لقوا حتفهم وأُصيب

أكثر من 1800 آخرين في الأيام الثلاثة الماضية مُنذ بدء القتال في السودان.

في حين تستمر لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات مُتبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق، اندلعت معارك واشتباكات قوية بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين.