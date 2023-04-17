أمريكا تكشف موعد تزويد أوكرانيا بالمُقاتلات

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت "الولايات المتحدة الأمريكية" موعد تزويد "أوكرانيا" بطائرات مُقاتلة من طراز "إف-16"، وذلك في إطار دعمها لمُحاربة روسيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى عام ونصف العام لتزويد أوكرانيا بطائرات مُقاتلة من طراز "إف-16" إذا ما تم اتخاذ القرار.

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وقال: "يُمكننا إنفاق كُل الأموال على طائرات "إف-16" وستصل هذه الطائرات في غضون عام ونصف العام من الآن".

وأضاف كال، أنه إذا قررت واشنطن، إرسال طائرات مُقاتلة إلى كييف، فإنها لن تُساعد أوكرانيا في العمليات الهجومية في الربيع والصيف.

وقال السيناتور الأمريكي، مارك كيلي، في وقت سابق، إن تدريب 12 طيارًا أوكرانيا على استخدام مُقاتلات "إف-16" سيستغرق عامًا كاملاً، مُشيرًا إلى أنه يجب النظر في مسألة توريد

المقاتلين.

وسبق أن أرسلت روسيا مُذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيًا.

وأكدت روسيا في أكثر من مُناسبة أن "الناتو" والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة دفعت سلطات كييف باتجاه التصعيد، ودعمتها عسكريًا حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وحذرت "موسكو" باستمرار من أن ضخ الأسلحة لنظام كييف سيُؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا، وإطالة أمد الصراع، ولن يُسهم في التوصل إلى حل عبر المُفاوضات.