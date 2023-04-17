روسيا تسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة -

تسعى "موسكو" إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت مُمكن، هكذا صرح وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، خلال لقائه بنظيره البرازيلي "ماورو فييرا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال لافروف للصحفيين: "من الواضح أننا مُهتمون بإنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت مُمكن، لقد أوضحنا جليًا وبالتفصيل، أسباب ما يحدث والأهداف التي نسعى لتحقيقها في هذا الصدد".

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وأضاف أنه اليوم هو وزميله البرازيلي يتحدثان "عن السياق الذي يجب أن يُؤخذ في الاعتبار من أجل حل مثل هذه المشاكل ليس على أساس مُؤقت، ولكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل، والتي ينبغي أن تستند في المقام الأول إلى مبدأ التعددية ومُراعاة المصالح في مجال الأمن لجميع الدول دون استثناء.

ووصل وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددًا من دول أمريكا اللاتينية، وسيلتقي لافروف بالقيادة العُليا للبرازيل، فضلاً عن لقاء مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

ومن المُقرر أن تشمل جولة لافروف التي تستمر من يوم 17 إلى 21 أبريل الجاري، البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وقد صرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي لافروف، أن العقوبات المفروضة ضد روسيا لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية.