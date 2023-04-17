البرازيل تُوضح العواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت "الدول الغربية" سلسلة من الإجراءات العقابية على "روسيا" بسبب غزوها لأوكرانيا، وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البرازيلي "ماورو فييرا"، عقب مُحادثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إن العقوبات المفروضة ضد موسكو لها تأثير سلبي على اقتصادات الدول النامية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أكد فييرا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "نحن ضد تطبيق العقوبات من جانب واحد، العقوبات المفروضة ضد روسيا تُؤثر سلبًا على العديد من اقتصادات العالم، وخاصة الدول النامية التي لم تتعاف بعد من الوباء".

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ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إلى البرازيل المحطة الأولى في جولة يزور خلالها عددًا

من دول أمريكا اللاتينية، وسيلتقي لافروف بالقيادة العُليا للبرازيل.

ومن المُقرر أن تشمل جولة لافروف، التي تستمر من يوم 17 إلى 21 أبريل الجاري، كُلاً من البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وصرح لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده مُهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت مُمكن، على أساس اتفاقيات طويلة الأجل.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، إنشاء تكتل مُشابه لمجموعة العشرين لمُناقشة الوضع بشأن الأزمة في أوكرانيا.