الإمارات تدخل على خط أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت "الإمارات" أنه لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حل سياسي، يُجنب "السودان" المُعاناة ويُعيده لطريق الانتقال السلمي، مُشددة على وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار، حسبما أفاد وزير الخارجية في البلاد، "أنور قرقاش".

وكتب وزير الخارجية الإماراتي على حسابه في موقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يُجنب السودان المزيد من المُعاناة ويُعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري".

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وأكد قرقاش، أن "هذا يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار وانخراطًا إيجابيًا في مُحادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلاً ومحوريًا لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".

وصباح السبت 15 أبريل، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول

مُفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مُسلح.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

واحتدمت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، التي دخلت يومها الثالث في محيط القيادة وسط العاصمة الخرطوم، وسُمع اليوم الاثنين، دوي انفجارات وأصوات الرصاص بعد اندلاع اشتباك مُسلح وسط وجنوب الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.

ويشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، قائد الجيش "البرهان" وقائد قوات الدعم السريع "دقلو".