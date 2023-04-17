الصين تُجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق

ياسر رشاد - القاهرة -

تُجري "قوات الجيش الصيني" تدريبات عسكرية واسعة النطاق في "البحر الأصفر" غدًا الثلاثاء، حسبما أفادت إدارة الأمن البحري في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، ستُقام "الأنشطة العسكرية واسعة النطاق" في 18 أبريل من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، ويُمنع مرور السفن في منطقة الحدث.

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ولم تُوضح إدارة الأمن البحري، أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، أن بكين تُجري تدريبات في مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، في إطار مُناورات بدأتها صباحًا وأُطلقت عليها اسم "السيف الحاد

المتحد".

وأوردت شبكة "سي سي تي في"، أن "التدريبات تُركّز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.

وبدأت "الصين" تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" مُوجهة لـ"القوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان"، جاءت بعد عودة رئيسة تايوان تساي إنج وين من الولايات المتحدة حيث التقت هُناك مسؤولين.