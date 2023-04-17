أمريكا تكشف حقيقة عزمها تغيير سياسة الصين الواحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حقيقة عزم واشنطن تغيير سياسة "الصين الواحدة"، مُؤكدة أنها لن تعترف باستقلال "تايوان" ويبقى الوضع على ماهو عليه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "أود التوضيح أن سياستنا لم تتغير، وسياسة "الصين الواحدة" لم تتغير، ونحن لا نُؤيد مُحاولات أي جهة، لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد".

اقرأ أيضًا.. تحالف روسيا والصين يضع أمريكا في مأزق

وأضاف: "نحن لا نُؤيد إعادة التوحيد عن طريق استخدام القوة من قبل بكين، ولا نُؤيد استقلال تايوان".

وأكد أن "الحرب في مضيق تايوان ستنعكس ليس فقط على ازدهار الأمريكيين، بل من شأنها أن تنعكس على حياة الناس في كافة أنحاء العالم، وبالتالي لا يهتم أحد باندلاع حرب في مضيق تايوان، واستراتيجيتنا للدفاع الوطني تعترف بهذا الوضع".

يُذكر أن العلاقات بين "واشنطن وبكين" شهدت توترات جراء اتصالات الجانب الأمريكي بإدارة تايوان واللقاءات بين قادة الجزيرة والمشرعين الأمريكيين.