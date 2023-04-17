تعليق روسي جديد حول وثائق البنتاجون المُسربة

ياسر رشاد - القاهرة -

أثارت فضيحة "وثائق البنتاجون السرية المُسربة" مُؤخرًا علامات إستفهام أبعد من كم الإحراج أو مدى الإخفاق اللاحقين بالمؤسسة الأمنية الأمريكية، وفي هذا الصدد، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة، "سيرجي إيفانوف"، عن شكوكه في تسريب هذه الوثائق، لأنه حدث في وسائل الإعلام، مُؤكدًا أنه لم ير" أي شيء سريًا" في المواد المُسربة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صرح إيفانوف بذلك في مُقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، قائلاً: "لا أرى أي شيء سريًا في المواد".

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وتابع: "كان التسريب من وسائل الإعلام، مما تسبب في شكوك، أولاً، طريقة التسريب، والأهم من ذلك، الحجم الكامل للمواد، مما رأيته، لم أر حقًا

أي شيء سريًا هُناك".

ويقوم البنتاجون، حاليًا بالتحقيق في التسريب لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لتقويتها.

وذكرت تقارير إعلامية، أن تسريب الوثائق الأمريكية السرية قد يكون بدأ في غرفة دردشة على منصة وسائط اجتماعية شائعة في الإنترنت.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المُشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجُندي في الحرس الوطني الجوي، "جاك تيشيرا"، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيشيرا أصبح رسميًا مُشتبهًا به.