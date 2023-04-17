وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يناقشان القضايا المشتركة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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