اخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يناقشان القضايا المشتركة

0 نشر
0 تبليغ

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يناقشان القضايا المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا