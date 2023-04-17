بزعم تنفيذها عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينية قرب الخليل بالضفة الغربية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية بدعوى تنفيذها عملية طعن أصابت خلالها إسرائيليا.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه الرسمي على تويتر، مساء الإثنين، إن فلسطينية أقدمت على طعن إسرائيلي قرب مستوطنة غوش عتصيون” في الخليل.

وأضاف أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما قالت هيئة البث الرسمية إن الإسرائيلي أصيب بجروح طفيفة.

وأوضح الجيش في بيانه أن جنوده الذين قاموا بتأمين المكان “أطلقوا النار على المخربة وتم تحييدها”، دون تفاصيل عن طبيعة جراحها ومدى خطورتها.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الجنود أطلقوا النار على الجزء السفلي من جسد الفلسطينية.

وأوضحت أن منفذة الهجوم تدعى فاطمة شاهين (33 عاما) من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب شرقي بيت لحم (جنوب)، وهي متزوجة وأم لطفل.

وتم نقل شاهين إثر إصابتها إلى مستشفى شعاري تسيديك بالقدس، بحسب المصدر ذاته.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) “تبلغ وزارة الصحة بإصابة مواطنة برصاص الاحتلال الحي في الكتف والساق، شمال مخيم العروب”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترا متزايدا منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.



(الأناضول)