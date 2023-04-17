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تحذير دولي.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانقسام

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بغداد - ياسين صفوان - وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن رأيها، اليوم الاثنين، في ندوة المجلس الأمريكي غير الحكومي للعلاقات الخارجية.

وقالت: "إننا نشهد تجزئة للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، تحاول كل كتلة توحيد أكبر قدر ممكن من بقية العالم حول مصالحها الاستراتيجية والقيم المشتركة".


وأضافت: "يمكن أن يكون جيدا للغاية أن تتمحور الكتلتين بقيادة الولايات المتحدة والصين على التوالي، أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الحالي".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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