انت الان تتابع خبر تحذير دولي.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانقسام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عن رأيها، اليوم الاثنين، في ندوة المجلس الأمريكي غير الحكومي للعلاقات الخارجية.

وقالت: "إننا نشهد تجزئة للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، تحاول كل كتلة توحيد أكبر قدر ممكن من بقية العالم حول مصالحها الاستراتيجية والقيم المشتركة".



وأضافت: "يمكن أن يكون جيدا للغاية أن تتمحور الكتلتين بقيادة الولايات المتحدة والصين على التوالي، أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الحالي".