انت الان تتابع خبر النزاهة تضبط رئيسي وأعضاء لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار بصحة نينوى والان مع التفاصيل
وأضافت أنَّ "ملاكات المُديريَّة تمكَّـنت أيضاً من ضبط مُتَّهمٍ يعمل في صيدليَّـةٍ بناحية القيارة، بعد ضبط (50) علبة امبول تُستخدَمُ؛ لمنع تخثُّر الدم تعود لمُؤسَّساتٍ صحيَّةٍ تمَّ تسريبها من المُستشفيات الحكوميَّة؛ لتتمّ المُتاجرة بها في الصيدليَّـات الأهليَّـة".
وتابعت أنَّ "ملاكاتها ضبطت في عمليَّةٍ ثالثةٍ مُعقِّبين اثنين في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - الهيئة الغربيَّة - فرع نينوى؛ لقيامهما بتعقيب دفاتر تجهيز وترويج استمارة قطع المنتوج لمادة زيت الغاز للمُولّدات، دون وكالةٍ رسميَّـةٍ أو تخويلٍ".
وأكَّدت الدائرة انها "نظمت ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340 و331) من ق.ع.ع".