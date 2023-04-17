انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابي استهدف القوات الامنية والمدنيين بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المهمة والمتورطة باستهداف القوات الامنية والمدنيين في عدد من المحافظات العراقية".وأشارت الى، ان "الإرهابي عمل فيما يسمى (فرقة ذات الصواري) الإرهابية التي كانت تنشط بمناطق شمالي بغداد، واشترك بعمليات ارهابية في قضاء سامراء، لينتقل بعد ذلك للعمل في صفوف داعش الارهابي بما يسمى (ولاية كركوك)".

وأضافت، ان "عملية إلقاء القبض تمت في محافظة السليمانية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وعملية تعقب استمرت لعشرة أشهر بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة".

