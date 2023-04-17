شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى لـ"صالون التنسيقية": قوة مصر الناعمة فى أيدى أمينة بوجود "المتحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأعمال الدرامية في السابق لم تكن تناقش كافة القضايا، وكانت تتحدث عن شرائح محدودة، ولم يكن هناك أعمال كافية للأطفال أو الأعمال الدينية والوطنية.

ووجه خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «دراما رمضان»، الشكر للشركة المتحدة على دورها العظيم على كل المستويات ليس فقط في الدراما، ولكن كذلك الصحافة والقناة الإخبارية والوثائقية.

وأضاف النائب نادر مصطفى، أنه فخور بوجود الأعمال الوطنية وخصوصا مسلسل الكتيبة 101، لأنه تم تقديمه بالتزامن مع عودة الأمن بشكل كامل في العريش والشيخ زويد، ولم يعد هناك حظر أو كمائن، قائلا: المواطن يرى بنفسه كيف وصلنا لهذه اللحظة من الأمان.

وأكد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن الشركة المتحدة نجحت في فهم رمضان في مصر بكافة تفاصيله، لذلك فرمضان هذا العام مختلف تماما على كافة المستويات، وهناك نجاح ملحوظ في الفكر المقدم في الأعمال التاريخية أو الدينية والمقدمة للأطفال.

وأوصى النائب نادر مصطفى، بضرورة العمل على تصدير الفن المصري للخارج خاصة مع وجود المنصات، مؤكداً أن القوة الناعمة المصرية في أيدي أمينة في وجود الشركة المتحدة.

أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير جريدة الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.