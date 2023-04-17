شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح لـ"صالون التنسيقية": الشركة المتحدة بصدد تقديم عملا جديدا للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك عادة اجتماعية لدي المشاهد المصري في التجمع أمام الشاشات لمشاهدة الأعمال الدرامية حتي في وجود المنصات.

وأضاف صالح، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «دراما رمضان»، إن الدراما مرآة للمجتمع، وحينما تعبر عن الشارع يلتف حولها الناس، متابعا: "هناك بعض الأعمال يحدث حولها التفافا دون الأخرى ودورنا دعم كل الأعمال لتحقيق النجاح لصناعة الدراما بشكل عام".

وأشار إلى أن التركيبة التي تعمل بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتواجد في القنوات والدراما والصحف والمواقع حققت التكامل، مؤكداً على أن صناعة الدراما قائمة على البشر وتحتاج لمزيد من التخطيط مع وجود المبدعين، "ونعمل جميعا وكلنا في إيد بعض لمصلحة البلد".

وأوضح أن الشركة بصدد تقديم عمل جديد للأطفال خارج الموسم الرمضاني، والشركة لديها أعمال درامية تقدم داخل الموسم الرمضاني علي منصة واتش ات فقط ولا تذاع علي القنوات الفضائية.

وأشار المهندس حسام صالح، إلى أن النجاح يفرض تحضير كبير، والتحضير الجيد يساوي النجاح، مستطردا: "لدينا تحدي كبير في كافة الموضوعات الاجتماعية والدينية والوطنية والأعمال الخاصة بالأطفال".

أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك فى الصالون كلا من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير الخليج 365، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.