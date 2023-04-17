الجيش السوداني ينشر فيديو لأسرى من قوات الدعم السريع.. ويؤكد هروب ميليشيا حميدتي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن استسلام مجموعة من متمردي قوات الدعم السريع وتسليم نفسها للجيش ومجموعة أخرى من الأسرى في الخرطوم، اليوم الاثنين، من معركتي محيط القيادة العامة والمطار.

ووفقا لـ "القاهرة 24"، أكد الجيش، في بيان عؤبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، هروب ميليشيا "حميدتي" المتمردة وانتشارها في شوارع الأحياء بالخرطوم.

https://www.facebook.com/watch/?v=587732223327911&t=0

وأضاف البيان أن القوات المسلحة سيطرت أيضا على معسكرات مليشيا حميدتي المتمردة بالفاشر.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله أن الجيش متمسك بكل مقاره ويقترب كثيرا من لحظة الحسم، مضيفا أنهم انتقلوا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة وهي مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليا في كل مكان مخافة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى.

وأضاف المتحدث أنه يجري استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت في أيدي المتمردين واحتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك.

وشدد على حرص القوات المسلحة على تضييق التعامل مع المليشيا المتمردة قدر الإمكان لتفادي أي خسائر بين المدنيين، لافتا إلى أنهl يديريون المعركة كما هو مخطط لها، ويتم العمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وأشار ظإلى أن المتمردين حرصوا للأسف على الاشتباك قرب المناطق المأهولة، ونعلم عدم اهتمامهم بسلامة السكان وتاريخهم يشهد بذلك.